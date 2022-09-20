برخص التراب.. هاتف جديد من Redmi بنفس مواصفات iPhone 14 Pro الجديد

نجحت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في تقديم ميزة Dynamic Island في هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max الجديدة وتأتي هذه الشاشة الجديدة بديلة عن النوتش التقليدية في منتصف الشاشة.

بحسب ما ذكره موقع "جي إس إم آرينا" التقني، تحاول شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أن تفعل هذه الميزة، وبالفعل يعمل المطورون لواجهة مستخدم MIUI بهواتف Xiaomi على تفعيل هذه الميزة الجديدة من هواتف iPhone 14 ، وستظهر مع هواتف Redmi K60 القادمة.

وسأل رئيس شاومي الصين Lu Weibing المستخدمين على منصة التواصل الصينية Weibo عما إذا كانوا "يحتاجون Dynamic Island" في هواتف شاومي وريدمي ، ووافق العديد من المستخدمين على هذا الاقتراح ، فهم يرغبون في رؤية شاومي بـ Dynamic Island مثل iPhone 14 Pro ، بينما يعارض الآخرون وجود هذه الميزة.

بدأ المطورون بشاومي في اختبارات على Dynamic Island لعناصر التحكم في الموسيقى والإشعارات الأخرى ، ويمكننا أن نتوقع المزيد من المطورين للانضمام.

جدير بالذكر أن Dynamic Island هي عبارة عن فتحة سوداء على شكل بيضاوي في أعلى شاشة هاتف iPhone 14 Pro وتضم الكاميرا الأمامية، وتعرض Dynamic Island الإشعارات وستتيح للمستخدمين في النهاية مراقبة الأنشطة اليومية، مثل النتائج الرياضية أو حالة رحلتك مع Uber ، من أعلى الشاشة، ومن المتوقع أن تكون موجودة في سلسلة iPhone 15 كلها.