نجلاء بدر تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة نجلاء بدر ، متابعيها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام " مثيرة جدا.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل بابلو الذي يضم كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وأوشكت الفنانة نجلاء بدر على انتهاء تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حظك اليوم" من بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى .