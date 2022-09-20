شكري: الشراكة بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية لأمن الشرق الأوسط | فيديو

التقي وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد أهمية الشراكة الأستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بإعتبارها ركيزة أساسية للأمن والأستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأهمية أستشراف كافة السبل الممكنة للإرتقاء بها إلي أفاق أرحب.

وأضاف بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة الي التطورات المرتبطة بسد النهضة ، وناقشا أيضاً الأستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذا سبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.