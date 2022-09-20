لاعب درجة ثالثة.. فرج عامر يكشف عن أحدث صفقات الأهلي

نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر:"تم شراء لاعب اسمه محمد عصام درجة ثالثة بمبلغ اثنين ونصف مليون جنية ، بالاضافة إلى الضرائب ، وعقد اللاعب ٦٠٠ ألف جنيه في العام خالصة الضرائب".

يذكر أن قرر مسؤولو نادي الزمالك غلق باب المفاوضات مع المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري لضم كريم العراقي وهشام صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. الزمالك يغلق الباب على ضم هشام صلاح وكريم العراقي والاكتفاء بتواجد عمر جابر في الجبهة اليمنى مع حمزة المثلوثي".