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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 54 محضرا في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
و قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 54 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دائرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق بمراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين و ميت غمر والمنزلة وتمي الأمديد وأجا وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 14 محاضر نقص وزن و3 محاضر مواصفات. و3 محاضر تصرف في دقيق مدعم والمية المضبوطة(24 شيكارة) و محضر تجميع دقيق والمية المضبوطة(2 شيكارة) و محضر توقف بدون إذن و14 محضر عدم اعلان عن الاسعار و9 محاضر عدم حمل شهادة صحية و محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و

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 محضر سلع بدون فواتير و2 محضر تجميع سلع مدعمة و محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) ومحضر إعاقة الحملة عن أداء عملها. و3 محاضر أوكازيون بدون ترخيص.

 وقال انه تم التحفظ على 4 كراتين زيت تموين و 100 كرتونة أيس كريم  و2000 رغيف خبز مدعم واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.. 
واكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

 وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين كذلك التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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