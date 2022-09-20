محافظ المنيا يشهد البيان العملي لمجابهة الازمات وأخطار السيول.. صور

استعداداً للشتاء القادم

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا البيان العملي لمجابهة الازمات وأخطار السيول، والذي تنفذه المحافظة بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية، حيث تضمن البيان ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتفقد محافظ المنيا لطابور الاصطفاف والتفتيش الفني للمعدات، للتأكيد على صيانة ورفع كفاءة القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة لجاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع والتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العقيد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والجهات المعنية المشاركة في البيان.

محافظ المنيا يشهد البيان العملي

أكد المحافظ ، أن البيان العملي يهدف إلي تدريب كافة الأجهزة التنفيذية وتفقد المعدات للوقوف على جاهزيتها ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة من السيد وزير التنمية المحلية ، استعدادا لموسم الشتاء للحد من أخطار السيول والامطار ، وأضاف المحافظ أن التدريب يعد هو السبيل الوحيد لصقل المهارات وتنميتها عند حدوث الازمة لاقدرالله.

البيان العملي لمجابهة الازمات

موضحا أن آمن وحماية المواطنين هي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا مما يتطلب الاستعداد المبكر وتضافر كافة جهود وامكانيات الجهات التنفيذية .

وأوضح المحافظ ، أنه تم خلال الأسبوع الحالي والماضي عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات لوضع الخطط والاستعداد لقدوم فصل الشتاء ، حيث تم تطهير مخرات السيول وصيانة شبكات وأغطية الصرف الصحي وصيانة أعمدة الانارة وتجهيز كافة المعدات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

محافظ المنيا يشهد البيان العملي

كما شهد المحافظ المرحلة الثانية للبيان ، والتي تضمنت انتشال سيارة جرفتها مياه السيول داخل مخر سيل ، بهدف صقل مهارات الأجهزة التنفيذية والارتقاء بمستوى أدائهم وتنسيق الجهود والتعاون المشترك لمجابهة أخطار وتهديدات الأمطار و السيول بالمحافظة ، وتضمنت المرحلة الثالثة للبيان العملي ، متابعة أعمال سحب تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار أسفل كوبري النيل ، حيث جري تدريب الأجهزة التنفيذية على أعمال التدخل السريع و التعامل الفوري مع حالات تراكمات مياه الأمطار والسيول.

البيان العملي لمجابهة الازمات

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق فيما بينهم لسرعة الاستجابة في وقت الطوارئ من خلال فتح غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأعرب عن خالص شكره وتحيته ، لكافة الجهات المشاركة في البيان العملي لمجابهة الازمات والذي يعتبر نموذجا واقعيا وكاشفا لقدرات الأجهزة الفنية والتنظيمية ورسالة طمأنة لأهالي المنيا والاستعداد الدائم والمستمر لحمايتهم من الاخطار الطبيعية لاقدر الله.