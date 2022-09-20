عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً للشتاء القادم

محافظ المنيا يشهد البيان العملي لمجابهة الازمات وأخطار السيول.. صور

محافظ المنيا يشهد
محافظ المنيا يشهد البيان العملي

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا البيان العملي لمجابهة الازمات وأخطار السيول، والذي تنفذه المحافظة بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية، حيث تضمن البيان ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتفقد محافظ المنيا لطابور الاصطفاف والتفتيش الفني للمعدات، للتأكيد على صيانة ورفع كفاءة القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة لجاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع والتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

إزالة 82 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار

محافظ المنيا: توزيع 3 آلاف شجرة على القرى والأحياء ببني مزار

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العقيد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والجهات المعنية المشاركة في البيان.

محافظ المنيا يشهد البيان العملي 

أكد المحافظ ، أن البيان العملي يهدف إلي تدريب كافة الأجهزة التنفيذية وتفقد المعدات للوقوف على جاهزيتها ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة من السيد وزير التنمية المحلية ، استعدادا لموسم الشتاء للحد من أخطار السيول والامطار ، وأضاف المحافظ أن التدريب يعد هو السبيل الوحيد لصقل المهارات وتنميتها عند حدوث الازمة لاقدرالله.

البيان العملي لمجابهة الازمات 

موضحا أن آمن وحماية المواطنين هي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا مما يتطلب الاستعداد المبكر وتضافر كافة جهود وامكانيات الجهات التنفيذية .

وأوضح المحافظ ، أنه تم خلال الأسبوع الحالي والماضي عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات لوضع الخطط والاستعداد لقدوم فصل الشتاء ، حيث تم تطهير مخرات السيول وصيانة شبكات وأغطية الصرف الصحي وصيانة أعمدة الانارة وتجهيز كافة المعدات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

محافظ المنيا يشهد البيان العملي 

كما شهد المحافظ المرحلة الثانية للبيان ، والتي تضمنت انتشال سيارة جرفتها مياه السيول داخل مخر سيل ، بهدف صقل مهارات الأجهزة التنفيذية والارتقاء بمستوى أدائهم وتنسيق الجهود والتعاون المشترك لمجابهة أخطار وتهديدات الأمطار و السيول بالمحافظة  ، وتضمنت المرحلة الثالثة للبيان العملي ، متابعة أعمال سحب تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار أسفل كوبري النيل ، حيث جري تدريب الأجهزة التنفيذية على أعمال التدخل السريع و التعامل الفوري مع حالات تراكمات مياه الأمطار والسيول.

البيان العملي لمجابهة الازمات 

ووجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق فيما بينهم لسرعة الاستجابة في وقت الطوارئ من خلال فتح غرف العمليات المركزية بالمحافظة والفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأعرب عن خالص شكره وتحيته ، لكافة الجهات المشاركة في البيان العملي لمجابهة الازمات والذي يعتبر نموذجا واقعيا وكاشفا لقدرات الأجهزة الفنية والتنظيمية ورسالة طمأنة لأهالي المنيا والاستعداد الدائم والمستمر لحمايتهم من الاخطار الطبيعية لاقدر الله.

المنيا رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء اسامة القاضي أخطار السيول مجابهة الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

الجنيه والدولار.. سيناريوهات متوقعة لأسعار العملات خلال 72 ساعة

موضوعات متعلقة

جولة مفاجئة.. محافظ المنيا يتفقد مستشفيات ومراكز طبية لمتابعة انتظام الخدمات |صور

ترشيحاتنا

التحقيق مع شخص عدّل رصيد حسابه البنكي بامتلاكه 5 ملايين جنيه بالفوتوشوب

أخفت جنسيتها المصرية .. سحر رامي تكشف تفاصيل احتجازها فى إيران

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتخصيص حصتين لمشاهدة القنوات التعليمية في المدارس

ارتفاع ثروات أغني مليارديرات في العالم

مالهوش ذنب في حاجة.. القصة الكاملة للاعتداء على موظف خلال عمله بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأوف شولدر.. درة تستعرض أنوثتها من جديد في أحدث ظهور لها

إزالة السموم من الجسم في يوم واحد|وصفات مجربة تنزل الوزن وتحرق الدهون

الملابس المكشوفة ممنوعة.. 10 صور تكشف عن إطلالات وفاء عامر

بإطلالة صيفية .. صبا مبارك تشارك متابعيها صورة جديدة على البحر

فيديو

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

انتصار: الست ملزمة.. ومش مطلوب من الراجل يغسل ويطبخ

حادث عبارة بني سويف.. تحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة| فيديو جراف

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ