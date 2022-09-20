مجموعة جاك الصينية تكشف عن Aion Hyper SSR شبيهة ريماك نيفيرا

طرحت مجموعة جاك الصينية للسيارات والمعروفة بأسم Guangzhou Automobile Group Co سيارة جديدة شبيهة بـ "ريماك نيفيرا" الخارقة تسمى Aion Hyper SSR وهي كهربائية بقوة 1,225 حصان مساوية في الأداء لأسرع السيارات الكهربائية في العالم بما في ذلك ريماك نيفيرا، وأبواب شبيهة بسيارات لامبورجيني مع قدرة على التسارع إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) خلال 1.9 ثانية.

مقارنة بسيارة ريماك نيفيرا فإن السيارة الصينية GAC Aion Hyper SSR أرخص بعدة مرات، حيث تكلف نسخة الدفع الكلي أقل بقليل من 1.7 مليون يوان ، أو ما يقرب من 240 ألف دولار. سيكلف متغير الدفع الخلفي أقل من 1.3 مليون يوان، أي ما يزيد قليلاً عن 180 ألف دولار ، وهو ما يبدو صفقة جيدة جدًا من الشركة الصينية بالنظر إلى المظهر الرائع والأداء المذهل.

تقول مجموعة جاك المصنعة إن عمليات التسليم للعملاء ستكون العام القادم، على الرغم من أن عدد المركبات التي تنوي تصنيعها لم يتم تأكيده حتى الآن، من المحتمل أن تتعمد إنتاج السيارة بأعداد منخفضة في المرحلة الأولى حتى تجس نبض العملاء ووقتها تقرر إذا ما كانت ستزيد من الإنتاج أم تكتفي بالعدد المسبق تحديده، ولكن إذا تمكنت الشركة من طرحه في الأسواق الخارجية والعالمية، فلن تواجه مشكلة في العثور على المشترين.

يبدو التصميم للكابينة مناسبًا لسيارة خارقة غريبة المظهر وعصرية جدا، بدءا من المقود المربعة، والشاشة الرقمية مقاس 8.8 بوصة تعرض المعلومات الأساسية ، وهناك شاشة مركزية في كونسول الوسطي مقاس 14.6 بوصة مائلة نحو السائق كما اختار المصممون أيضًا جلدًا أرجوانيًا رائعًا لتنجيد المقاعد، ويمكن للعميل اختيار لون التنجيد الذي يختاره.