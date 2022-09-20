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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: 350 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 77 مدرسة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار طرح 31 مدرسة منها إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي وتعلية وتوسعة بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، وأيضا طرح صيانة وتطوير ورفع كفاءة 46 مدرسة أخرى بمراحل التعليم المختلفة بتكلفة 100 مليون جنيه بنطاق المحافظة هذا العام وذلك بإجمالي 77 مدرسة بتكلفة إجمالية تقدر بـ350 مليون جنيه بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقال مختار - في بيان - إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحله المختلفة على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية في نطاق المحافظة من خلال طرح هذا العدد الكبير من المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب التلاميذ والطلاب أبناء المحافظة ويسهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة. 

وفي سياق آخر، أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية تبذل قصارى جهدها لاستقبال مليون و557 ألف طالب وطالبة في 3659 مدرسة بالمحافظة ‏خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن عدد المدارس التي تمت الصيانة الشاملة لها 87 مدرسة ومازال العمل جاريا لاستلام 6 مدارس بإجمالي 105 ملايين جنيه.

وأوضح أنه تمت زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة والتحول للأخضر في إطار اهتمام الدولة بالتغير المناخي، لافتا إلى أن توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصبح حضور الطلاب إلزامي منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.
 

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