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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس إيران: نرحب بتحسين العلاقات مع السعودية

رئيس إيران: نرحب
رئيس إيران: نرحب بتحسين العلاقات مع السعودية

قال رئيس إيران إبراهيم رئيسي، إن بلاده ترحب بالتقارب مع السعودية، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد رئيسي خلال اللقاء أن إيران "تقدر حسن نية والجهود لدى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء لتحسين العلاقات بين دول المنطقة.. بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية"، حسب وكالة "إرنا" المحلية.

ولفت إلى أن إيران "ترحب بتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية.. لكننا نصر على أن هذه العملية يجب أن تسير على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في المباحثات بين مسؤولي البلدين في العراق".

وأضاف رئيسي أن بلاده "راعت دائما مصالح الأمة الإسلامية في علاقاتها الإقليمية".

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فيما قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن اللقاء "تطرق إلى دور العراق البارز في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.. عبر حل الخلافات بين الدول بالاعتماد على سياسة الحوار والتهدئة، وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى تحقيق الحلول السلمية في المنطقة".

وأضاف أن "الجانبين أكدا أهمية استمرار التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والطاقة.. والتنسيق العالي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسريع العمل بالاتفاق المبرم بين البلدين بشأن معالجة تحديات المناخ التي يشهدها العالم أجمع".

كما أكد الرئيس الإيراني دعمه لتشكيل حكومة عراقية مستقرة، وأثنى على مبادرة الكاظمي للحوار الوطني لتجاوز الأزمات السياسية.

وفي وقت سابق، أكد رئيسي أن العلاقات بين إيران والسعودية يمكن أن تعود، إذا نفذت الرياض بعض النقاط التي تعهدت بها خلال محادثات بغداد.

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