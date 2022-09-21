موعد صرف معاشات أكتوبر | استعدادات مكثفة

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ل صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال غرفة عمليات مخصصة لهذا الشأن حيث يبحث الكثير من أصحاب المعاشات وأسرهم يوميا من خلال محرك البحث جوجل وينتظر المواطنون موعد الصرف .

صرف معاشات شهر أكتوبر لكل المستحقين، حيث تم الغاء نظام الشرائح والسماح بالصرف للكل حيث ينتظر أكثر من 10 ملايين مواطن موعد صرف المعاشات وقيمة القبض طبقا للزيادة الأخيرة التى طبقت فى أبريل الماضى .

صرف المعاشات

وكانت قد انتظمت عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر فى بداية الشهر ، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

حقيقة صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الجديدة

لم تعلن أي قرارات رسمية من الحكومة حول ما ردده البعض حول وجود زيادة المعاشات خلال شهر أكتوبر 2022، ولكن موعد زيادة المعاشات هو في شهر يوليو 2023، حيث ينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لتتماشى مع معدلات التضخم.



صرف معاشات شهر أكتوبر

ويأتى صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة المقررة الأخيرة فى شهر أبريل الماضى التى أقرتها الحكومة مسبقا على حسب مبلغ المعاش والتى تتضمن ما يلي:

- 1000 جنيه معاشا، فسيكون معاشه بعد الزيادة مبلغ 1130 جنيها.

- 2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

- 3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

- 4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

- 5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

- 6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.

تعجيل صرف علاوات أصحاب المعاشات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 139 لسنة 2022 تعجيل صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول أبريل 2022 .

كما ان مجلس النواب وافق فى مارس الماضي على مشروع الموازنة العامة 2023/2022، حيث تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022.

من جانب آخر، تتابع هيئة التأمينات الاجتماعية عمليات صرف المعاشات بشكل دورى سواء للمتاخرين عن الصرف للشهر السابق أو الاستعداد والتجهيز لمعاش الشهر القادم وتقديم جميع التيسيرات للمواطنين فى حال وجود أى مشكلة تعوق عملية حصول المواطن على المعاش.



وكان قد شهد بنك ناصر الاجتماعي فرع القاهرة بشارع قصر النيل فى بداية صرف المعاشات الشهر الماضى زحاما من المواطنين ، وتسبب تزاحم المواطنين خلال انتظارهم صرف المعاشات في قيام إدارة البنك بغلق الأبواب بشكل جزئي، وذلك لعدم استيعاب المقر لكل أصحاب المعاشات المقبلين على الصرف وإعادة فتح الباب مرة أخرى فور إنهاء طلبات المتواجدين من الداخل.