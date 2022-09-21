الأهلي يتعاقد مع نجمة منتخب بورتوريكو للطائرة

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع كارينا أوكاسيو، نجمة منتخب بورتوريكو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأحمر.

وأوضح العوضي أن اللاعبة التي وقعت على عقود الانتقال للفريق بشكل رسمي في هولندا، سوف تنضم إلى تدريبات الفريق برفقة مواطنتها ديانا رايس، لاعبة الأهلي، فور الانتهاء من المشاركة في بطولة العالم المقامة حاليا.

وقال إن أوكاسيو من الأعمدة الرئيسية في منتخب بورتريكو، وتمثل إضافة كبيرة وقوية لفريق سيدات طائرة الأهلي في مركز 4، وجاء التعاقد معها في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي بأفضل العناصر لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

وأشاد مدير النشاط الرياضي بما تملكه أوكاسيو من مقومات فنية وبدنية، مؤكدا أنها تمثل إضافة كبيرة للفريق، خاصة أنها تملك مسيرة حافلة مع الأندية التي لعبت فيها، إلى جانب مشاركاتها المؤثرة مع منتخب بورتريكو.

وكان العوضي سافر إلى هولندا لحسم التعاقد مع اللاعبة التي كانت تملك العديد من العروض، قبل أن ينهي جميع الاتفاقات معها وتوقع على عقود الانتقال إلى الفريق.

وتملك لاعبة الأهلي الجديدة سجلا حافلا من النجاحات مع الأندية التي مثلتها خلال الفترة الماضية، واكتسبت خلالها خبرات كبيرة.

وشاركت كارينا اوكاسيا كيلمنتي مع منتخب بورتوريكو في بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات لعام 2002 في ألمانيا، كما شاركت مع منتخب بلادها في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2008" في اليابان، وحصلت على لقب "أفضل هداف" بالمشاركة مع يلينا بافلوفا، لاعبة منتخب كازاخستان.

كما شاركت في بطولة الجائزة الكبرى 2015 FIVB World Grand Prix التي نظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عام 2015، وفي بطولة دول الألعاب الأمريكية Pan American Games في نفس العام وحصلت على جائزة أفضل هداف.

واحترفت كارينا أوكاسيا في العديد من الأندية العالمية، من بينها بيروجيا وكوادرو كافزال في إيطاليا، وهونجكوك لايف سبايدر في كوريا الجنوبية، وجالطا سراي ميدكال بارك في تركيا، وفوجيان شي مينج باو في الصين.