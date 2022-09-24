مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يبدأ فعالياته باستعراض للفرق المشاركة

شهد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين، والذى استهلت فعالياته بديفيليه استعراضي لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة "الإسماعيلية، بورسعيد، اسوان، الشرقية، مطروح، العريش، الحرية، سوهاج، ملوي" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقة مديرية الشباب والرياضة للفنون الشعبية بمحافظة الإسماعيلية، فرقة كنعان للفنون الشعبية الفلسطينية، وفرقتي فنون شعبية من دولتي السودان والهند، بدأ الديفيليه من أمام متحف الإسماعيلية بشارع محمد علي مرورا بمبنى المحافظة القديم لينتهي بشارع السلطان حسين، حيث قدمت الفرق المشاركة عدد من الإستعراضات الفنية طوال فترة الديفيليه تعبر من خلالها عن ثقافات منطقتها الفنية وموروثها الفني الشعبي.

يشرف على المهرجان الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنظمه الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بمشاركة فرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ويقام فى الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر الجارى، بفرع ثقافة الإسماعيلية شيرين عبد الرحمن، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

جاء الديفيليه بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس الإقليم وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

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