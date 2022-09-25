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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يؤكد اعتزامه إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي في إيران.. وهاتف جديد من شاومي بسعر خيالي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما هو بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف Redmi Note 12 الرائدة


كشفت تسريبات سعر وعدد من مواصفات سلسلة هواتف Redmi Note 12 القادمة، والتي ستطلقها شركة شاومي الصينية من خلال علامتها التجارية الفرعية ريدمي، حيث ستشمل السلسلة هواتف :  Redmi Note 12 و Redmi Note 12 Pro و + Redmi Note 12 Pro

 

هيقلب الأسواق.. هاتف جديد من شاومي بسعر خيالي ومواصفات جبارة


نشرت شركة شاومي الصينية إعلانا ترويجيا للتشويق لهاتفها القادم Xiaomi CIVI 2 والذي ستصدره الشركة بسعر رخيص للغاية حيث سيحصل الهاتف على عدد من الميزات الجبارة منها بطارية بسعة كبيرة، وتصميم مميز.

 

بأرخص سعر.. أوبو تعتزم إطلاق Oppo A17 بتصميم أنيق| صور

 

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف جديد من فئة A بسعر رخيص للغاية لمحدودي الدخل مع عدد من المواصفات الجيدة، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتفها الجديد قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.

 

لهذه الأسباب.. 25 % من الأمريكيين يعتزمون إلغاء اشتراك نتفليكس

 

تمر خدمة البث التليفزيوني الأشهر نتفليكس Netflix بأوقات عصيبة مع استمرار المشتركين في إلغاء الاشتراكات الخاصة بالخدمة عالميا، حيث خسرت نتفليكس بالفعل أكثر من مليوني مشترك في الربع الثاني من العام الحالي 2022، ولكن القادم لـ نتفليكس هو الأسوأ على الإطلاق.

 

إيلون ماسك يؤكد اعتزامه إطلاق خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي في إيران


أكد رجل الأعمال وأغني شخص في العالم، إيلون ماسك، أنه سيقوم بتنشيط خدمة الإنترنت ستارلينك Starlink - التى تعمل من خلال الأقمار الصناعية - لإيران، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة منذ الأسبوع الماضي، عقب إعلان السلطات الإيرانية وفاة شابة بعد القبض عليها بسبب "لباسها غير المحتشم".


ميزة أم عيب؟!.. تسريبات تكشف معدل شحن عملاق سامسونج Galaxy S23 Ultra

 

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra والذي من المقرر أن يتم إطلاقه بداية العام الhttps://www.elbalad.news/5454691مقبل 2023، سيحصل على معدل شحن أقل من سابقه هاتف Galaxy S22 Ultra، وذلك بعد اعتماده رسميا من قبل وكالة  3C في الصين.

 

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