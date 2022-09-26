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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفراهيدي.. شارع عراقي يتحول لملتقى تجمع ثقافي كبير

صدى البلد

شهد شارع “ الفراهيدي” في محافظة البصرة العراقية، انتعاشا ثقافيا وإقبالا من محبي القراءة،  حيث اهتمت وأجرت المحافظة تحسينات في بنيته التحتية، وأقامت منصات للفعاليات الثقافية تجذب السكان.

تطوير شارع الفراهيدي 

وفي قلب مدينة البصرة، أصبح شارع "الفراهيدي"متنفسا ثقافيا لمحبي القراءة والفنون بمختلف توجهاتهم، إذ يعيش رواده أجواء فريدة فور أن تطأ أقدامهم المكان، حيث تحاصرهم أكشاك الكتب الخشبية على جانبي الطريق، فيما تضفي أعمدة الإنارة والأرصفة الحديثة لمسة جمالية مميزة على المنطقة.

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عانى هذا الشارع التاريخي من الإهمال لسنوات طويلة قبل أن تشرع السلطات في خطة لتطويره، استجابة لمناشدات المنظمات الثقافية.

 

وكللت محافظة البصرة ذلك التطوير مؤخرا، بمزيد من التحسينات في البنية التحتية، وبإنشاء منصات تحتضن الفعاليات والأمسيات الشعرية.

الفراهيدي مدينة البصرة القراءة الفنون العراق

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