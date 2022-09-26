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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: ركلة جزاء الأبيض أمام إليلكت التشادي غير مستحقة

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك

يرى وائل القباني نجم الزمالك السابق أن ركلة جزاء الفريق التي احتسبت لعبد الله جمعة ضد إليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم غير صحيحة.

وقال وائل القباني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يجب الانخداع بفوز الزمالك على إيليكت المباراة كانت مضمونة والأدوار المقبلة ستكون صعبة على الفريق".

وأضاف: "ركلة جزاء الزمالك ضد إيلكت التشادي التي احتسبت غير صحيحة، إذا تحدثنا بصراحة".

وواصل: "الزمالك لم يصنع فرصا محققة أمام الفريق التشادي والفريق يحتاج لتدعيمات قوية للمنافسة على دوري أبطال أفريقيا".

وختم حديثه قائلا: "الاستقرار الإداري مطلوب مثل الموسم الماضي، وإذا توفر الاستقرار الإداري سيتحقق النجاح".

وائل القباني نجم الزمالك السابق الزمالك إليكت التشادي دوري ابطال افريقيا

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