يحاصر التوترات.. ما هو دور شيكابالا داخل غرفة خلع ملابس الزمالك؟

أثنى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، على دور محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم داخل غرفة الملابس.

محمد صلاح يكشف دور شيكابالا مع لاعبي الزمالك الجدد

قال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في ناس كانت بتتهم شيكابالا بإنه بيضر غرفة الملابس في الزمالك، لكن ناس كتير متعرفش دور شيكابالا الكبير داخل غرفة الملابس، بيجمع اللاعيبة وبيساعد على زيادة الروح في الفريق".

وختم: "انظر لما يفعله شيكابالا مع اللاعبين الجدد في الزمالك، والروح الكبيرة بينه وبين الصفقات الجديدة، فهو يساهم في انسجام اللاعبين الجدد بطريقة سريعة شعرت بأن مصطفى الزناري في نادي الزمالك منذ فترة".

كان الزمالك قد تعاقد مع عمر جابر وعماد نبيل دونجا ثنائي بيراميدز، بالإضافة إلى سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، ومصطفى الزناري، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أعلن نادي الزمالك أيضا التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة لعودة محمد صبحي حارس المرمى.