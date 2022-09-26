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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مهرجان القاهرة للدراما..

بعتذرلك وأبوس على دماغك.. قصة عتاب رشوان توفيق وأشرف زكي على الهواء

أشرف زكي ورشوان توفيق
أشرف زكي ورشوان توفيق

اعتذر نقيب الممثلين أشرف زكي للفنان القدير رشوان توفيق على الهواء مباشرة بسبب غضب الأخير من تجاهل دعوته لحضور الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما. 

 

وكشف الفنان رشوان توفيق أثناء استضافته في برنامج "إنبوكس" عبر قناة صدى البلد، عن سبب غيابه عن مهرجان القاهرة للدراما رغم حضور عدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون. 

 

 

وفي مداخلة هاتفية أوضح الفنان أشرف زكي سبب غياب رشوان توفيق عن مهرجان القاهرة للدراما، وكشف مفاجأة عن عدم تواجد غيره من أبطال مسلسل انحراف. 

 

"هنعملك مهرجان لوحدك"، كان ذلك جزء من حوار العتاب بين أشرف زكي ورشوان توفيق الذي أوضح أنه لا يرغب في جاه أو مال ولكنه حزن من عدم دعوته إلى المهرجان. 

 

وأوضح أشرف زكي أن دعوات المهرجان كانت موزعة بطريقة محددة وهي تكليف شخص بدعوة أبطال كل مسلسل شارك في دراما رمضان 2022 على حدى، لكن الشخص المخكلف بدعوة أبطال مسلسل انحراف ومنهم الفنان رشوان توفيق توفيت والدته ولم يقم بالمهمة التي وكلت إليه. 

 

وأكد أشرف زكي على أنه عرف هذه المعلومة بعد انتهاء المهرجان من زوجته روجينا، وقال للفنان رشوان توفيق:" أنا بعتذرلك وأبوس على دماغك لغاية ما أجي لك وأنا بتكلم من الإمارات عشان أوضحلك السبب". 

 

واستطرد أشرف زكي:"  كنت بكلم أستاذ رشوان في مسلسل قبل المهرجان بيوم أو اثنين.. ولقيت روجينا بتقولي إن محدش كلم أبطال مسلسل انحراف لإن الشاب اللي معاه الدعوات والدته توفت".

 

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وقال الفنان رشوان توفيق:" أنا شعرت بحزن شديد جدا..  وماليش طلبات ولا حاجة ولكن ذهلت إنك مفكرتش تدعيني .. أشرف من ولادي ولما قالي اعمل دور مع روجينا وفرحت بيها أوي وحبيتها من كتر ما لقيتها إنسانة ملتزمة ومتدينة وجامدة جدا". 

 

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما يوم الأربعاء الماضي بمركز المنارة للمؤتمرات، وحضره عشرات من نجوم الفن وتم تكريم أبطال مسلسل دراما رمضان 2022 وحصل الفنان أحمد أمين على جائزة أفضل ممثل فيما نال مسلسل راجعين يا هوى أفضل مسلسل كوميدي. 

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