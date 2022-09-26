سوسن بدر أصيبت والدتها بالزهايمر.. تعرف على الجانب المأساوي في حياة هؤلاء الفنانين

هناك العديد من الجوانب الإنسانية في حياة الفنانين ربما لا تظهر على الشاشة إلا نادراً، ولعل الفنانة سوسن بدر من أبرز الفنانات اللاتي أخرجن هذا الجانب مؤخراً.

سوسن بدر التى حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، صرحت أن والدتها فى آخر أيامها أصابها الزهايمر، وهي مأساة كبيرة بالنسبة لها كابنة، ألا تتعرف عليها والدتها.

وأضافت سوسن بدر، أنه في ذلك الوقت كان مرض الزهايمر غير معروف، ورحنا لطبيب كبير كان يعمل بالخارج، وعرفنا منه أنها مصابة بالزهايمر".

سوسن بدر ليست الفنانة الوحيدة التى عانت من مأساة فى حياتها الخاصة والشخصية، ولكن هناك فنانين عاشوا مآس أخرى بأشكال مختلفة.

رشوان توفيق

فالفنان رشوان توفيق فقد نجله الوحيد فى سن صغير، وقد أثر هذا الأمر عليه كثيراً، ثم كانت الصدمة الأخرى بوفاة شريكة حياته، وأخيراً دخوله مع ابنته فى صراع قضائي متبادل بسبب بعض الأملاك التى كان كتبها الفنان رشوان توفيق باسم زوجته بعد وفاة نجله.

حسن كامي

أما الفنان حسن كامي فقد تعرض إلى مأساة إنسانية أخرى، وهي وفاة ابنه الوحيد شريف حين كان يبلغ من العمر 18 عاماً، ثم لحقت به زوجته.

معالي زايد

الفنانة الراحلة معالي زايد هي الأخرى عانت من مأساة وصدمات متلاحقة فقد توفي والدها وفى العام ذاته توفيت شقيقتها، ولحقت بها والدتها الفنانة أمال زايد بعد 40 يوما فقط.