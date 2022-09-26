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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من جلسة المديتيشن.. سلمى أبو ضيف تشارك متابعيها نصائح عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت سلمى في الصور أثناء جلسة الاسترخاء في وسط أصدقائها،وكتبت"انا جالي خاطر من يومين ان حياتي مثل المحيط ، زي والمد والجزر ، وحتى المشاعر الي بحسها بتكون عالية جدًا أو منخفضة جدًا".

وأضافت" لكن قبل يومين من فكرة ان حياتي شبة المحيط ، شفت فيديو عن إيكهارت توللي ، .بيتكلم عن جسدك المؤلم ، أن جسدك المادي بمجرد أن يعرف الألم ، بيكون عايز يدوق الالم دة أكثر فأكثر وتصبح ضحية".

وأشارت" و دة الوقت الي بتكون عايز تعاني من الألم، بتكون مدمن لية، وسيتم تصميم جسمك وتفكيرك لتتوق إلى الألم وخلقه".

 

وأوضحت"بس لو بقيت واعي بالمك واية سببة و اصلة ، فسوف يتلاشى الألم ومعالجة برشح كل حد يتفرج علي الڤيديو و يتعرف علي (جسد الألم) والتعرف على ما هو ألمك في هذه الحياة ، والتعامل معه".

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