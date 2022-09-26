سوسن بدر تكشف عن أصدقائها المقربون في الوسط الفني .. فيديو

حلت الفنانة سوسن بدر، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".





وكشفت الفنانة سوسن بدر، عن أقرب الفنانين لقلبها من الوسط الفني، قائله: "هناك صداقات مستمرة منذ 30 سنة أو 40 سنة، منهم صفاء الطوخي، وسعاد الهجان وأمل أسعد، ووفاء صادق، ونحن خمسة يطلق علينا كف القمر"، لافته: "خمس صديقات منذ عمر طويل".



وأضافت: "من الفنانين كتير أوي منهم أحمد رزق والسقا وغيرهم"، موضحة: "لم أخسر في يوم من الأيام صديق أو صديقه بسبب عمل فني".

أقبل تجاوز الحدود

وأشارت الفنانة سوسن بدر،: "لم أخسر أحد بسبب عمل فنى، لكننى أعرف أقيم حدود الناس معى، وفى الشغل لا أقبل تجاوز الحدود".