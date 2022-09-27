عازفة الهارب العالمية منال محيى في أمسية موسيقية بمكتبة مصر الجديدة.. غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى الثامنة من مساء غد الأربعاء ، عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين فى أمسية موسيقية تنظمها المكتبة على مسرحها ، حيث من المقرر أن تقدم منال خلال الأمسية عددًا كبيرًا من المؤلفات الموسيقية العربية والعالمية .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إن الجمعية منذ انشائها تعمل على جذب الجمهور فى جميع منصاتها الإبداعية والثقافية بتنظيم مثل تلك الفعاليات التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الذوق العام لمختلف الفنون لاسيما الموسيقى، وذلك من خلال تقديمها أنماطًا وأشكالًا متنوعة ما بين الموسيقى الكلاسيكية الغربية والشرقية وأنواع أخرى.

يذكر أن منال محيى الدين من عائلة فنية، تم تعيينها فى عام 1987، كمساعد تدريس فى اكاديمية الموسيقى، ومن خلال عزفها استطاع لفت انتباه الجمهور إليها وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة فى العالم العربي، كما مثلت منال مصر فى العديد من المهرجانات، وأبرزها افتتاح الجناح المصرى الجديد فى متحف اللوفر بباريس عام 1997.