عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بالإسراع في إنشاء مخازن للأدوية الإستراتيجية تحقق الأمن القومي الصحي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية، قائلا: التوجيهات تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على توفير احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.

وأضاف حماد، في بيان له، أن إنشاء مخازن استراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية يساعد على مواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار،  مؤكدا أن الهدف من المخازن يكمن في حرص الدولة على تعزيز جهودها لتوفير كافة المستلزمات الطبية للمواطن المصري.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء سيكون لها المردود الإيجابي والفعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلا عن مساهمتها في زيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية؛ وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وتابع حماد: الفترة الماضية شهدت توسع في القطاع الطبي والعمل على تحسينه وتطويره، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة؛ الأمر الذي يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائب عيد حماد الحوافز المادية للأطقم الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك في هذه الحالة

شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

القاضية مش ممكن.. غضب أهلاوي ضد تصريحات عصام الشوالي

بـ30 قرارا جديدا| هكذا استعد رضا حجازي لأول عام دراسي بمنصب الوزير

عجزوا عن مواجهتها وطلبوا مساعدة.. هذا ما فعلته الأبراص والسحالي المصرية في إسرائيل| شاهد

ترشيحاتنا

الهروب الكبير يتواصل.. تدفق عشرات الآلاف من الروس إلى جورجيا وكازاخستان

النشرة الدينية .. احترس من امتلاك أكثر من مصحف في المنزل .. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالمولد النبوي.. والأزهر يفتح باب التقديم للمتخلفين عن التنسيق الإلكتروني

جابه لنفسه|رد قوي من ابنة سعيد صالح بعد هجوم فكري صادق عليه

Tecno تطلق هاتفا جديدا ببطارية أفضل من iPhone وبسعر أقل بكتير

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

عبارات غير لائقة.. الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني بشأن تصريحات ضد أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوشيا .. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة على الإنستجرام

سر رشاقتها.. ياسمين صبري تكشف عن أكلة تتناولها يوميا

سعرها يتجاوز ال500 جنيه.. حكاية أغلى أنواع الفاكهة في الأسواق وفوائدها الخرافية

فيديو

أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل الظهور الأول لوالدة مايان السيد.. شاهد

شاب يدفع 2 مليون جنيه بجلسة عرفية في سيناء.. إيه حكايته؟ فيديوجراف

حذفت صورهما معا.. هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها |فيديو جراف

بدرية طلبة: بلبس مايوه شرعي.. وأجريت عمليات تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ