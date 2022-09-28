عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص

البنك المركزي
البنك المركزي

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص، حيث نص على أن أى شخص طبيعى أو اعتباري يباشر أى عمل من أعمال البنوك طالما كان غير مسجل وفقا لأحكام القانون، فينص القانون على عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه لمن يقوم بذلك.

ونصت المادة رقم 63 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

ويحقق القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

قانون البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى مباشرة أعمال البنوك الجهاز المصرفي حوكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

كولر يُفاجئ النادي الأهلي بطلب جديد| تفاصيل

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

وفاة والدة علاء الخواجة زوج شيريهان وإسعاد يونس

ترشيحاتنا

10% من الأرباح.. الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية

سخر من المسيح.. مبروك عطية ينتظر قرار المحكمة في قضية ازدراء الأديان

لدعمها الاحتجاجات.. إيران تعتقل ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني

شديد الحرارة رطب نهارا.. طقس اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وبيان درجات الحرارة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على جامايكا بثلاثية ودياً

جوتيريش يدعو إيران لضبط النفس.. ويطالب بتحقيق سريع في وفاة مهسا أميني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لها علاقة بالفاكهة .. طبيب يحذر من مخاطر العصائر المعلبة

كارثة.. طبيب يكشف سر اللحم المفروم الجاهز والمجمّد بسعر رخيص

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ