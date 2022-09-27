بالأسماء.. وزير التعليم العالي يعلن عن تعيين قيادات جديدة بالجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. السيد إبراهيم محمد قنديل، رئيسًا لجامعة حلوان.

• د. محمد سعد زغلول عبده، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• د. حسن محمد حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة بورسعيد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. رانيا عبده محمود الإمام، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

• د. أحمد محمد المتولي غنيم، عميدًا لكلية الطب جامعة طنطا.

• د. أماني إبراهيم الدسوقي محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المُبكرة جامعة بورسعيد.

• د. هاني حلمي محمد السيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

• د. طارق محمد عبدالوهاب حمزة، عميدًا لكلية الآداب جامعة الفيوم.

• د. أمال السيد السيد شحاتة، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنوفية.

• د. نهى عثمان عبداللطيف عزمي، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

• د. صفاء محمد عبدالرحمن يحيى، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنيا.

• د. عصام الدين عبدالهادي عبداللطيف عبيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.

• د. غنى عبدالناصر علي محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة سوهاج.