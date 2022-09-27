عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الإمارات: نحرص على التعاون مع الأشقاء لتقوية منظومة العمل العربي المشترك

صدى البلد

أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده تعمل مع كل ما من شأنه تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك وحريصة على التعاون مع أشقائها وفي مقدمتهم سلطنة عمان في هذا الخصوص.

وأشار محمد بن زايد، في تصريحات صحفية بمناسبة زيارته إلى السلطنة، ونقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الثلاثاء، إلى أن العلاقات التاريخية الراسخة بين الإمارات وسلطنة عمان لها طابعها الخاص فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة من المصالح المشتركة، منوها بدور الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد في تعزيز هذه الروابط القائمة على المحبة والاحترام.

وقال محمد بن زايد إن قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كبيرة ومتنوعة ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيعها والبناء عليها وتنميتها واستثمار المقومات والفرص المتوفرة في البلدين.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع السلطان هيثم بن طارق لتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات وبناء أسس راسخة للمستقبل المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، وكذلك عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك لتعزيز أسس السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها وتطلعاتها نحو التنمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك في هذه الحالة

رموه من البلكونة.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك وتتحول إلى حملة

الأهلي يحسم صفقة جديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

نقيب التمريض: أشكر الرئيس السيسي على تطبيق حوافز مادية للأطقم الطبية

بسبب خلافات زوجية.. صيدلي ينهي حياته من الطابق الرابع في حلوان

إسقاط مسيرة وسط بغداد.. والسفارة الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

رئيس الإمارات: نحرص على التعاون مع الأشقاء لتقوية منظومة العمل العربي المشترك

ادراجهم على قوائم الكيانات.. تحريات الأمن الوطني عن متهمي تمويل الإرهاب الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أشياء تدمر الصحة أكثر من التدخين | شائعة بين البشر

شابة تدخل موسوعة جينيس بـ رجول الدجاج

وزراء السياحة والطيران ومحافظ القاهرة والسفير السعودي في جولة بالمتحف المصري.. صور

لغز حجر رشيد.. فكت رموزه فرنسا واستولى عليه الإنجليز| متى تستعيده مصر ؟

فيديو

4 زلازل في يوم.. هزة أرضية تضرب الإسكندرية بقوة 3.6 ريختر “فيديوجراف”

ظهرت معه في كليب.. كل ما تريد معرفته عن حنين ابنة محمد رمضان/فيديوجراف

أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل الظهور الأول لوالدة مايان السيد.. شاهد

شاب يدفع 2 مليون جنيه بجلسة عرفية في سيناء.. إيه حكايته؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ