إهانة وتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لورطة فكري صادق مع شعبية سعيد صالح

ورطة كبيرة وقع فيها الفنان فكري صادق بسبب تصريحاته المسيئة ضد الفنان سعيد صالح في إحدى البرامج التلفزيونية، تسببت في اضطراره إلى التراجع والاعتذار وتحويله للتحقيق.

تصريحات فكري صادق

أثار الفنان فكري صادق الجدل بعد تصريحه عن الفنان سعيد صالح في إحدى البرامج التلفزيونية حيث وصف الراحل بأنه ”ممثل عادي وفيه زيه كتير".

ثم عاد لتكرار تصريحاته مرة أخرى صحفيا، وقال إن سعيد صالح زي جميع ممثلين مصر، وهو رأيه الخاص حتى لو اختلف معه آخرون.

وأثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا وانتقادا وجه للفنان الذي حاول الدفاع عن موقفه لكن الشعبية الجارفة للراحل سعيد صالح كانت أكثر من قدرته على التحمل.

تعليق ابنة سعيد صالح

وردت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح على الفنان فكري صادق بعد تصريحاته الأخيرة.

ونشرت هند صورة لوالدها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت قائلة: "يا سيعا يا حبيبى يا روحى يا قلبى، لا هو يوم ميلادك ولا ذكرى وفاتك ولا عيد من العيدين المرتبطين مع الناس بالعيال كبرت و مدرسة المشاغبين".

وأضافت :"جملة على لسان ضيف فى برنامج اتقالت فى سياق الكلام اللى اساسا مكونتش طرف فيه لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى كنت فى عنوان الڤيديو اتقلبت مظاهرة حب ل سعيد صالح و مش النهاردة بس، كل فترة ليك نفحة .. فجأة و من غير مناسبة يا رب تكون من الناس اللى ينطبق عليهم من حبه ربه حبب فيه خلقه، ربنا يسعدك و يراضيك، و بالنسبالى انا .. اللهم لك ألف حمد و شكر، ربنا يرزقنى ربع الحب ده يا بختى بيك".

اعتذار نجل فكري صادق

ودافع مراد فكري صادق عن والده بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان الراحل سعيد صالح أنه فنان عادي وهجوم ابنته عليه بسبب هذا التصريح مؤكدا أن فكري صادق وسعيد صالح كانا من أقرب الأصدقاء بعضهما لبعض وأن ما حدث من والده ما هو إلا هو سوء تفاهم وعفوية بسبب تقدمه فى السن.

وكتب مراد فكري صادي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أختى الغالية و الفنانة بنت الأصول هند سعيد صالح طبعا انتى تعلمى جيدآ عشقى و احترامى و تقديرى للنجم الكبير سعيد صالح و تاريخه منذ صغرى حنى تخرجنا انا وانتى من سنين زملاء واخوات من المعهد العالى للسينما.

وتابع: احنا اكبر من اننا نتكلم على صفحات الفيس بوك يا بنت عمى و عمنا كلنا، ووالدى بنفسه قال فى كذا لقاء قبل كدة أن علاقته بالفنان سعيد صالح وعادل امام كانت علاقة صداقة بعيد عن الفن و اشتغلوا سوا كتير و كل واحد مننا ممكن يقول كلمة عفوية دون قصد غلط .... و خصوصآ لما تتطلع الكلمة من جيل والدك و والدى لأن دة جيل عظيم و فاهم و واعى و خصوصآ انهم جيل واحد كمان و الجيل دا معروف بالحب أصلا لحد دلوقتى كمان.

وأضاف مراد قائلأ: و ان كانت كلمة طلعت غلط أو سوء تفاهم حصل بشكل مفاجئ مش معناه انه غلط لا سمح الله فى الاستاذ سعيد أو بيقل من شأنه رحمة الله عليه و راعوا يا جماعة كبر السن و العفوية فى الكلام للناس الكبار ... الناس دى فنانين كبار و اكبر من اننا نلوم عليهم او نحاسبه بالكلمة ... لأن سعيد صالح دة نجم كبير و فكرى صادق فنان كبير برضو .. و شكرآ المهتمين و عارفين ان دة مش طبع والدى و ان عمره فى الوسط الفنى ما حد زعل منه.

التحقيق مع فكري صادق

أحالت نقابة المهن التمثيلية الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة برئاسة الفنان أشرف زكي، للوقوف على حقيقة تصريحاته الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء مهنته، في إشارة إلى الفنان سعيد صالح.

وقدم فكري صادق اعتذارا عن أقواله في تصريحات صحفية، إلى ابنة الراحل سعيد صالح، مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة ولكن نقابة المهن التمثيلية كان لها رأي آخر بحسب بيان رسمي لها.