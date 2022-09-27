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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور عفريت على أسطح منازل قرية هندية يثير رعب السكان.. فيديو

عفريت على أسطح المنازل
عفريت على أسطح المنازل

انتشر مقطع فيديو غريب لـ "عفريت" يمشي على أسطح المنازل في قرية فاراناسي الهندية على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرًا الذعر بين السكان.

انتشر الفيديو على الإنترنت حيث ظهر شخص يمشي فوق أحد المنازل مرتديًا ثيابًا بيضاء، حيث تسبب العفريت الأبيض في حالة من الذعر بين السكان المحليين في القرية الهندية.

خايفين يخرجوا من البيوت

بعد تداول المقطع، يخشى السكان في القرية الهندية الخروج من منازلهم، يقول بعضهم إن الفيديو بدا حقيقيًا بينما وجده معظمهم مقطعًا مزيفًا.

ووفقًا لتقرير وكالة IANS الهندية، سجلت الشرطة قضية ضد مجهولين في مركز شرطة بيلوبور من أجل طمأنة الأهالي بعدم وجود عفريت.

يقول «راماكانت دوبي» المفتش في مركز شرطة بيلوبور، لدى وصوله إلى IANS: "كان هناك خوف شديد بين الناس ويدعون رؤية عفريت وفي شكواهم، قدمنا ​​تقرير معلومات الطيران ضد أشخاص مجهولين وقمنا بتكثيف الدوريات في المنطقة للقبض على المتسببين".

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