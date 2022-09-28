عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: شرب كوبين إلى ثلاثة من القهوة يومياً يطيل العمر

القهوة
القهوة

أكدت دراسة جديدة أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يطيل العمر بشكل ملحوظ.
 

4 فرنسيين استولوا على 12 الف عبوة قهوة عن طريق النصب على الضحايا

طردوه من قهوة وشتموه.. كيف استقبل أهالي الإسكندرية محمد رمضان| شاهد


ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد بحثت الدراسة في العلاقة بين تناول أنواع مختلفة من القهوة وخطر الوفاة، باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، تخص حوالي 450 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، تمت متابعتهم على مدار 12 عاماً.

وتضمنت البيانات الحالة الصحية للأشخاص والأمراض التي يعانون منها وعدد أكواب القهوة التي يشربونها كل يوم وما إذا كانوا يشربونها عادةً مطحونة أو سريعة الذوبان أو منزوعة الكافيين.

ووجد فريق الدراسة أن شرب القهوة المطحونة قلل من احتمالية الوفاة بنسبة 27%، فيما قللت القهوة سريعة الذوبان من هذه الاحتمالية بنسبة 14% مقارنة بنسبة 11% للقهوة منزوعة الكافيين.
 

ولفت الباحثون إلى أن الكمية الأفضل من القهوة التي يجب شربها من أجل إطالة العمر هي 2 - 3 أكواب يوميا. كما أشاروا إلى وجود ارتباط بين شرب القهوة بمختلف أنواعها وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال مؤلف الدراسة البروفسور بيتر كيستلر من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري بأستراليا: «تشير نتائجنا إلى أن تناول القهوة سواء المطحونة أو سريعة التحضير أو منزوعة الكافيين بشكل خفيف إلى معتدل يجب اعتباره جزءاً من نمط الحياة الصحية». 

وأضاف: «الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكن المشروب يحتوي على أكثر من 100 مكون آخر نشط بيولوجياً. ومن ثم فإن القهوة التي لا تحتوي على الكافيين لها تأثير إيجابي أيضاً على الصحة، وهذا ما أثبتته دراستنا».

وتم نشر الدراسة الجديدة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

 

القهوة دراسة جديدة البنك الحيوي المملكة المتحدة أكواب القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

ملخص وأهداف مباراة مصر وليبيريا (3-0)

موضوعات متعلقة

فكهاني السويس يشعل السوشيال ميديا.. حال طه اتغير في يوم وليلة|القصة الكاملة

أسير حرب في روسيا يشكر إيلون ماسك بعد إطلاق سراحه

من كشمير.. معلمة رياضيات تقود حملة لبناء صداقات مع الحيوانات البرية والزواحف

في بريطانيا .. تيك توك مهدد بغرامة 27 مليون دولار لهذا السبب

ناسا تطلق مهمة فضائية لحماية كوكب الأرض من تصادم خارجي

4 فرنسيين استولوا على 12 الف عبوة قهوة عن طريق النصب على الضحايا

سمكة قرش عملاقة تلتهم سيدة وتحول البحر إلى بركة دم بجنوب إفريقيا

الاحتباس الحراري.. التغير المناخي يتسبب في تحول لون مياه البحيرات بالعالم

ترشيحاتنا

حازم إمام : اتحاد الكرة ليست له علاقة بأزمة عقد الجزيري | فيديو

انقطاع الكهرباء بالكامل .. الإعصار إيان يجتاح كوبا

كان ماشي زي القطر.. شوبير يُعلق على خسارة الزمالك أمام الترجي

عواقب كارثية لتغير المناخ.. دراسة تحذر من جفاف شديد يجتاح هذه الدول

هذا الذكر يغفر الذنوب ولو مثل زبد البحر .. الإفتاء تنصح به بعد الاستيقاظ من النوم

محرك قوي لنمو المجتمعات.. «جوتيريش» يدعو للاستثمار في السياحة النظيفة والمستدامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

الخيانة سبب الطلاق.. 10 صور أثارت الجدل لمنة عرفة| شاهد

الضعف الجنسي والتوحد.. حليب الإبل فوائد تفوق الخيال|تعرف عليها

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ