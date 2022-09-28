جامعة الفيوم: الدكتور طارق عبد الوهاب عميدًا لكلية الآداب

أصدر أ.د أيمن محمد عاشور، وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين أ.د طارق عبد الوهاب عميدًا لكلية الآداب بجامعة الفيوم.

يذكر أن الدكتور طارق عبد الوهاب، حصل على ليسانس علم النفس– كلية الآداب– جامعة عين شمس – 1987، ودبلوم علم النفس التطبيقي– كلية الآداب– جامعة القاهرة– أكتوبر 1999، وماجستير علم النفس– كلية الآداب بسوهاج– جامعة أسيوط– يونيه 1992، ودكتوراه علم النفس– كلية الآداب– جامعة عين شمس– ديسمبر 1995 بتقدير" مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل "

كما تدرج في الترقي الأكاديمي حيث عين معيدًا بقسم علم النفس– كلية الآداب بسوهاج–جامعة جنوب الوادي من1/7/1989 إلى أن حصل على أستاذ علم النفس – كلية الآداب – جامعة الفيوم اعتبارا من 6 / 4 / 2016.

شغل منصب رئيس قسم علم النفس، ثم وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع، وقائمًا بأعمال عميد الكلية، ثم شغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، حتى صدر له القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا للكلية.