توقف عن تناوله فورا .. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام الآدمي

يعد سمك البلطي من أشهر أنواع السمك التي يتناولها الجميع سواء مشوي او مقلي وبالرغم من فوائده العديدة إلا أن هناك كوارث عن سمك البلطي المزارع .

وقد انتشر منشور على السوشيال ميديا بتحذيرات من مواصفات السمك البلطي بالمزارع السمكية حيث أن هناك حقائق صادمة عن مزارع السمك حيث انتشر الكثير منها الغير مرخصة .

و قد حذر الدكتور محمد ناصر عبدالواحد، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية ، من تناول أسماك المزارع، وقال من خلال منشور له عبر خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سمك المزارع بياكل دم ومخلفات عمليات الذبح ، وفراخ المزارع الميتة ، كل هذا مع الهرمونات أيضا .

لذلك من المهم اختيار أنواع الأسماك بعناية قبل تناولها للحفاظ على صحة الأسرة.

وقد تعتمد بعض مزارع سمك البلطي على تغذية سيئة منها احشاء الدواجن وقد ينتج عن ذلك أسماك غير صالحة للاستهلاك بسبب الملوثات.

كما تعتمد بعض المزارع على استخدام الهرمونات لتجعل الزريعة جميعها ذكورا.

لذلك فان السمك البلطي من المزارع يحتوي على الميكروبات التي تصيب لحوم السمك.

وقد تعرف مواصفات أسماك المزارع الغير صالح وقد يغلب عليها اللون الاسود وتكون جميع الأحجام واحدة بخلاف السمك البحري أحجامه مختلفة ولونه فاتح كما يوجد بعض المرارة بلحم السمك