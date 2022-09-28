غدا .. حفل فرقة المايسترو للموسيقى العربية ببيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فرقة (المايسترو) بقيادة إيمان جنيدي، وذلك في السابعة مساء الخميس 29 سبتمبر 2022.

تقدم الفرقة باقة مختارة من الأغاني منها "العتبة جزاز" ، "رنة خلخالي يامة،" ، "هنا مقص وهنا مقص" ، "مين قالك تسكن في حارتنا" ، "من حبي فيك يا جاري" ، و "في يوم وليلة" .

جدير بالذكر أن فرقة "المايسترو" تكونت منذ ثلاثة أعوام على يد الفنانة إيمان جنيدي، لتكون أول سيدة تقود فرقة مصرية تتألف من حوالي 40 عازف، حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير ، إلى جانب إشادات من كبار الملحنين، حصلت على 7 جوائز منها الجائزة الثانية في مسابقة أفضل مايسترو بمهرجان الفيوم، ومهرجان إبداع في دورته السادسة.