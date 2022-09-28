عاشوا معا وماتوا سويا.. صور طلاب الطب ضحايا إنقلاب سيارة بترعة بالشرقية

حالة من الحزن الشديد إنتابت رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية عقب مصرع 4 شباب في عمر الزهور من أبناء مركز الحسينية في حادث إنقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها وإصابة صديقهم الخامس .

فيما أكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان الأصدقاء الخمسة كانو يستقلون السيارة وهم جميعا في كلية الطب وكانت تربطهم جميعا علاقة طيبة من الصداقة والأخوة وكانت إرادة الله لهم ان يرحلوا سويا.

وأضاف رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان الشباب المتوفين كانوا من خيرة الشباب، حيث لقي كل من أحمد أشرف محمد علي شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة مصرعهم فيما أصيب كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة،وجميعهم مقيمون بمركز الحسينية.

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمحافظة الشرقية بالدعاء للمتوفين والمصاب وان يلهم الله أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

كان وقع اليوم حادث إنقلاب سيارة ملاكي ببحر مويس بالقرب من قرية قنتير واسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وأصيب آخر وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر دائرة مركز فاقوس.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة أخر كانوا يستقلون السيارة.

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