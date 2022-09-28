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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

1200 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف لجهودهم في الاستعداد للعام الدراسي

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قراراً بصرف مكافأة قدرها ١٢٠٠ جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات وذلك لجهودهم المبذولة لإعداد وتجهيز الكليات، والإدارات، ومراكز الجامعة استعدادا لبدء الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2023/2022، واتباع الإجراءات الاحترازية.

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وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه للتيسير على العاملين بالجامعة وإعانتهم على أعباء المعيشة، ولإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

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