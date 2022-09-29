تجنب شائعات السوشيال ميديا.. أبرز نقاط تحدث وزير التعليم في مؤتمره الصحفي اليوم

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 ، مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة التربية والتعليم.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي الذي ينتظره جميع أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، سوف يعلن وزير التربية والتعليم خلال هذا المؤتمر الصحفي ، بـ إعلان كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما سيعلنه وزير التربية والتعليم اليوم :

سيتم إعلان أعداد الطلاب والمعلمين الموجودين بالمنظومة هذا العام

سينفي الوزير كل ما يتعلق بـ تأجيل الدراسة و سيحذر من شائعات السوشيال ميديا

سينفي الوزير إلغاء إجازة السبت ، وسيؤكد أن المدارس التي لا تطبق إجازة السبت هي فقط التي ستبدأ 1 أكتوبر

التأكيد على استهداف عودة الطلاب للانتظام في المدارس هذا العام

التأكيد على إلتزام المدارس بتسجيل الغياب و تطبيق القرارات الوزارية في حالة ما اذا تعدى الطالب نسبة الغياب المسموح بها ، والتأكيد على إخبار اولياء الامور بغياب ابنائهم في المدارس

تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، لمكافحـة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيًا، ووتنفيذ يوم الأنشطة بشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس ، بحيث يتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.

تفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس

تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب

تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية

الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي والتأكيد على حرص الوزارة على الحفاظ على كرامة المعلم هيبته في المدارس وكتابة عبارة "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا " في جميع مدارس مصر

التأكيد على ارسال لجان المتابعة للمدارس لمراقبة تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها

التأكيد على جاهزية الكتب المدرسة وتسليمها للطلاب في المدارس

التأكيد على إلتزام المدارس بقرار تقسيط المصروفات و مناشدة الاهالي الابلاغ عن المخالفين

التأكيد على وضع المدارس الخاصة والدولية تحت رقابة الوزارة والتعامل بالقانون مع اي مخالفات

الاعلان عن مفاجآت سارة للمعلمين

امتحانات الثانوية العامة 2023

من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم اليوم ايضا ، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، واعلان عزم الوزارة على عرض مقترح عودة التحسين على البرلمان من جديد

وسوف يؤكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستشمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ مع عودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية

وسيوضح وزير التربية والتعليم ، اهتمام الوزارة بإعداد دليل واضح لطلاب الثانوية العامة و معلميهم يكشف لكل طالب ما المطلوب منه بالظبط من اول يوم في الدراسة ، ويشرح له مصادر التعلم المطلوب المذاكرة منها ، وشكل الامتحان

كما سيعلن وزير التربية والتعليم تفاصيل تدريب 5000 معلم على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.