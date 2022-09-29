بمحركات أقوى.. فورد سوبر ديوتي موديل 2023 تنطلق رسمياً | صور

قدمت العلامة الأمريكية فورد رسميا سيارتها الجديدة اف سيريس سوبر ديوتي موديل 2023 الجديدة " Ford F-Series Super Duty " ، وستنطلق الشاحنة الجديدة بأقوى محرك أداءً في تاريخ الموديل المخصص للمهام الثقيلة بفضل استلامها لمجموعة تحديثات ميكانيكية قوية.

Ford F-Series Super Duty

تعتبر فئة سيارات سوبر ديوتي مخصصة لتحدي الطرق الوعرة وأداء المهمات الشاقة حيث تتميز بمظهر خارجي قوي وتقنيات تساهم في أداء المهمات بنجاح، كما يتميز الإصدار الجديد بعدة لمسات عصرية جديدة.

Ford F-Series Super Duty

يشمل التصميم المحدث مصابيح نهارية LED جديدة على شكل C مع مصابيح خلفية جديدة على شكل C كذلك، وفتحات هواء على الرفارف الأمامية للمساهمة في تبريد المحرك، وشيكة أمامية معدلة، وشبكات جانبية تعمل كمستخلصات الحرارة.

Ford F-Series Super Duty

احتفظت السيارة الجديدة بنفس التصميم الأساسي لشاحنة العام الماضي، على الرغم من أن شركة فورد قامت بتحديث عجلة قيادة سوبر ديوتي وأضافت عدة أدوات رقمية جديدة، مثل شاشة عدادات مقاس 12.0 بوصة كخيار، شاشة معلومات ترفيهية 8 أو 12 تعمل باللمس، وخدمة إمالة المقاعد بشكل أفقي بالكامل للاسترخاء واقتناص لحظات سريعة من النوم أثناء العمل.

Ford F-Series Super Duty

وبالنسبة للجزء الخلفي، ستأتي السيارة الجديدة بسعة تخزينية تتراوح بين 1862 لتر و2223 لتر حسب الفئة، كما ستتوفر بجنوط 17 أو 18 أو 20 بوصة، وباب خلفي كهربائي جديد، ومقابس مخصصة للأدوات الكهربائية.

Ford F-Series Super Duty

ستعتمد السيارة على محرك V8 جديد بسعة 6.8 لتر، وتعد فورد بزيادة عزم الدوران المنخفض مقارنة بالمحرك السابق سعة 6.2 لتر، وإذا كنت من محبي طاقة الديزل، فإن شركة فورد تقدم نسخة عالية الإنتاج من محرك PowerStroke سعة 6.7 لتر، أو محرك جودزيلا الشهير بسعة 7.3 لتر 8 سلندر.