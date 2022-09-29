"تعليم الفيوم" تحذر أصحاب المدارس الخاصة من تحصيل مبالغ تحت أى مسمى 

حذرت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أصحاب المدارس الخاصة بالمحافظة تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو مسمى آخر ، و عدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري رقم 350 لسنة 2018 م بالنسبة للعربي واللغات.

كانت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم قد عقدت اجتماعا طارئا مع مديري المدارس الخاصة على مستوى المحافظة، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، و محمد سعد مدير التعليم الخاص بالمديرية ، ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، والعلاقات العامة بالمديرية، بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2022 ، بناء على تعليمات الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي .

وتم التنبيه على أن يتم سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة ، على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءاً من الأول من سبتمبر مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور ، و الالتزام بالضوابط والتعليمات ، وقيم تقديم الخدمات، بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين ، و.متابعة التوجية المالي والتعليم الخاص بالإدارة للوائح الداخلية للمدارس والتنبيه بتجديدها وفق القواعد والتعليمات المنظمة لذلك. ، وتفعيل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014م بشأن التعليم الخاص. ، و.تسليم بيان بالباصات الخاصة بالمدارس وعددها ، الإنضباط والإنتظام في العمل، والتعامل مع مشكلات أولياء الأمور وحلها فوراً ، و.تفعيل الأنشطة التربوية بكافة أنواعها بالمدارس.

كما أشارت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية ، إلى مبادرة المدرسة الداعمة ، وذلك من خلال دعم المدارس الخاصة للمدارس الحكومية على مستوى محافظة الفيوم، من خلال دعم المدارس الحكومية بالمعلمين للمدارس التي بها عجز صارخ بالمعلمين ، وكذلك دعم المدارس الحكومية بالتجهيزات وصيانة بسيطة والأنشطة بالمدارس الحكومية.

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