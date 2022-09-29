وصلنا قطر.. نانسي عجرم بإطلالة كاجوال من داخل المطار

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بسيطة من داخل المطار، وعلقت عليها كاتبة: “وصلنا!! #قطر”.

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم تعاونها مع مغنى الراب مروان بابلو في ديو جديد يحمل اسم “عيشها بعافية” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات منة القيعى ومروان بابلو " وتوزيع حسن الشافعى، وتصدرت الأغنية التريند بعد طرحها.

وتعد الأغنية من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ومكس حسن الشافعي، وقد حققت منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم أغنية “صح صح” التي تم طرحها يوم 8 من شهر يوليو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 36 مليون مشاهدة.