عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلنا قطر.. نانسي عجرم بإطلالة كاجوال من داخل المطار

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بسيطة من داخل المطار، وعلقت عليها كاتبة: “وصلنا!! #قطر”.

وسط الورود.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

نانسي عجرم تهنئ السعودية باليوم الوطني الـ 92: أتمنالكم دوام التوفيق

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم تعاونها مع مغنى الراب مروان بابلو في ديو جديد يحمل اسم “عيشها بعافية” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، الأغنية من كلمات منة القيعى ومروان بابلو " وتوزيع حسن الشافعى، وتصدرت الأغنية التريند بعد طرحها.
وتعد الأغنية من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ومكس حسن الشافعي، وقد حققت منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن أخر أعمال نانسي عجرم أغنية “صح صح” التي تم طرحها يوم 8 من شهر يوليو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 36 مليون مشاهدة.

الفنانة نانسى عجرم نانسي عجرم عيشها بعافية أغنية “صح صح” اخبار نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

موضوعات متعلقة

ست الكل.. حسن شاكوش يتغزل في والدته| فيديو

بـ مكياج لافت.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يعلن بدء بروفات أحدث أعماله فيلم مرزوق وإيتو.. فيديو

ترشيحاتنا

وأخيرًا .. علماء يعلنون نجاح علاج جديد للزهايمر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-9-2022

للموظفين والطلاب.. كيفية تحويل ملف PDF إلى excel مجانا

غلق تحقيقات الوكالة.. آخر عقبات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران.. تفاصيل

بسبب الإعصار إيان .. ارتفاع جنوني في أسعار النفط

سعر الذهب عيار 18 اليوم 29-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

ربنا يخليك لنا أنا وتيتي.. زوجة خالد يوسف تحتفل بعيد ميلاده

فيديو

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ