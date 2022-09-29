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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف صادم..عروس أجنبية تقص فستانها إلى نصفين أثناء حفل الزفاف

تصرف صادم..عروس أجنبية
تصرف صادم..عروس أجنبية تقص فستانها إلى نصفين أثناء حفل الزفا

في تصرف صادم من نوعه، قررت عروس أجنبية قص فستانها أثناء حفل الزفاف، فما السبب وراء فكرتها الغريبة التي نشرتها في مقطع فيديو عبر صفحها على تطبيق تيك توك؟ 

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، فإن العروس، مورجان روسينكو ،نسيت أن تأخذ فستانا احتياطيا مريحا لتناول عشاء ليلة زفافها. 

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ونظرا لكون فستان زفافها الطويل مكون من عدة طبقات من خامة الشيفون وغيرها فقد شعرت بالحر الشديد بعد رقصها مع عريسها وصديقاتها. 

ونتيجة لذلك، لم تتردد العروس التي وصفها الكثيرون مما عرفوا قصتها بأنها «مجنونة» في قص فستان حفل زفافها إلى نصفين بدلا من البحث عن آخر قصير حتي الركبة. 

تصرف صادم..عروس أجنبية تقص فستانها إلى نصفين أثناء حفل الزفاف  

وكانت وصيفة العروس هي من قامت بقص فستانها بمقص، متسائلة: «برأيكم ماذا أفعل في الفستان بعد ذلك، هل أرسله لخياطتي؟». 

تصرف صادم..عروس أجنبية تقص فستانها إلى نصفين أثناء حفل الزفاف  

 عروس تقيم حفل زفاف بمفردها

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، منذ أيام، فإن شابة بريطانية بالغة من العمر 27 عاما، صممت على إقامة حفل زفافها بمفردها وذلك حينما علمت بهروب العريس من ذلك اليوم من خلال مكالمة هاتفية أكدت فيها والدة العريس إن ابنها لن يحضر.

قالت الشابة إنها اتفقت مع خطيبها أنهما لن يتحدثا في اليوم الذي يسبق حفل الزفاف، وأنهما سيقومان بالاسترخاء حتى يكونا على استعداد لإقامة حفل الزفاف، واستيقظت صباح يوم الحفل في الساعة السادسة صباحا واحتست مشروبها المفضل دون أن تتصل بالعريس كما اتفقا.

 

علمت إحدى صديقات العروس أن العريس لن يحضر وذلك عن طريق أحد الأصدقاء المقربين له والذي أخبرها بذلك، وأصبحت في حيرة من أمرها ولم تخبرها ولكنها كانت تشعر أن صديقتها تخفي سرا وظلت تسألها بشكل مستمر عن ذلك الشيء.


أوضحت الشابة أنها انتهت من وضع مستحضرات التجميل وارتداء الفستان الأبيض والتقاط الصور مع صديقاتها ولكن فوجئت بمكالمة هاتفية من والدة العريس تخبرها بأنه ذهب في نزهة منذ الصباح ولم يعد حتى الآن وهي تتوقع أنه لن يحضر حفل الزفاف.

ذكرت الشابة أنها صدمت من تلك المكالمة ولكنها أكملت إجراءات الزفاف وكأن شيئا لم يكن، وقالت الشابة إنها كانت متوقعة أنه بين لحظة وأخرى سيدخل العريس إلى حفل الزفاف لأنها كانت معتادة أن يذهب خطيبها في نزهة بمفردة ليجدد الطاقة بداخله ويعود سريعا ولكنه لم يعد. 


وتأكدت أن العريس لن يحضر حينما مر أكثر من 3 ساعات على موعد الزفاف، فأجهشت بالبكاء وانهارت، ولكن عرض عليها مصور حفل الزفاف أن تقيم حفل الزفاف بمفردها وذلك لأنها دفعت كل المال الذي كانت تدخره في حفل زفافها، فنصحها بالاستمتاع بالحفل بمفردها، و بالفعل قامت الشابة بتجفيف دمعها وظهرت أمام أصدقائها و رقصت و أقامت الحفل بدون  العريس.

 

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