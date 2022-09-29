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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : دمج النشاط في الدراسة يجعل المدرسة جاذبة ويكشف الموهوبين

رضا حجازي
رضا حجازي

اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان دمج النشاط في البرنامج الدراسي سيجعل المدرسة جاذبة و سيساعد في اكتشاف الموهوبين في المدارس 

وقال وزير التعليم : ان هذا سيحقق بهجة الأنشطة ومتعة التعلم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

  • بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني  السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.
  • مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.
  • أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.
  • تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
  • مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.
  • هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
وزير التعليم الموهوبين في المدارس

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