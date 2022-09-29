وزير التعليم : دمج النشاط في الدراسة يجعل المدرسة جاذبة ويكشف الموهوبين

اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان دمج النشاط في البرنامج الدراسي سيجعل المدرسة جاذبة و سيساعد في اكتشاف الموهوبين في المدارس

وقال وزير التعليم : ان هذا سيحقق بهجة الأنشطة ومتعة التعلم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي