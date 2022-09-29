محافظ الدقهلية يفتتح مدارس جديدة في المنزلة بتكلفة 15 مليون جنيه

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس بافتتاح عدد من المدارس بمركز المنزلة بتكلفة 15 مليون جنيه.

وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ،والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، والنائب مجدي الأمير ، والنائب احمد الحديدي ، والنائب محمد خالد والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة .



حيث افتتح محافظ الدقهلية مدرسة ابن تميم الابتدائية بمدينة المنزلة علي مساحة 600 متر مربع ومكونه من 6 فصول تعليميه بتكلفة 4,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة .



كما افتتح محافظ الدقهلية مدرسة جابر يونس بعزبة الفتح علي مساحة 2,100 متر مربع ومكونه من 22 فصل بتكلفه 10,5 مليون جنيه .



وأشار " مختار " الي أن تطوير العملية التعليمية من أولي اهتمامات الرئيس السيسي وما يحدث في عهده من إنشاء للمدارس هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .



وأكد محافظ الدقهلية علي أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة .



وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس مركز المنزلة بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية عليها .

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