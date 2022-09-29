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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. نور دياب تستعرض رشاقتها عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت نور دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صوراً جديدة لها في أحدث إطلالتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت نور دياب بإطلالة صباحية بالكاجوال، مرتدية تي شيرت باللون الأزرق، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

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نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

 

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