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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

بدء فعاليات الملتقى العلمي الخامس لقسم طب وجراحة العيون بـ جنوب الوادي

صدى البلد

انطلقت فعاليات الملتقى العلمى الخامس لقسم طب وجراحة العيون، اليوم الخميس، بطب جنوب الوادي والذي تنظمه كلية الطب بالتعاون مع جمعية أطباء العيون بصعيد مصر، لطرح كل ما هو جديد في طب وجراحة العيون وتبادل الخبرات، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بجنوب الوادى.

جاء ذلك بحضور  الدكتور احمد حسن الدغيمى،  رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب جنوب الوادى و رئيس الملتقى، والدكتور محمود عبدالبديع، أستاذ طب وجراحة العيون بطب الأزهر بأسيوط ورئيس جمعية أطباء العيون بصعيد مصر وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، و أعضاء هيئة تدريس من جامعات مصرية أخرى.

 

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وأشاد الدكتور أحمد حسن الدغيمى، رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب جنوب الوادي و رئيس الملتقى، بدعم رئيس الجامعة غير المحدود للملتقى وكافة الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة بكلية الطب وبمختلف كليات الجامعة.

وأشار الدغيمى، إلى أهمية الملتقيات والمؤتمرات العلمية كأحد أهم روافد التعلم و تنمية المهارات العلمية والعملية و ملاحقة التطور المعرفي فى مجال التخصص، مطالباً شباب الأطباء المشاركين بالملتقى على تحقيق الاستفادة القصوى من جلسات الملتقى و الأساتذة المشاركين بالملتقى.

وأضاف رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب جنوب الوادى و رئيس الملتقى، بأن الملتقى يتناول الجديد في جراحات الشبكية والمياه البيضاء و تصحيح الإبصار وجراحة الجفون والقناة الدمعية، حيث سيتم مناقشة ١٥ بحث علمى لأساتذة من مختلف الجامعات المصرية" جامعة القاهرة-عين شمس-الاسكندرية- أسيوط- أزهر أسيوط –سوهاج- جنوب الوادى".
 

مؤتمر العيون

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