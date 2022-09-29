جامعة جنوب الوادي تعلن بدء تلقي طلبات صندوق التكافل الاجتماعي

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بدء تلقى إدارة النشاط الاجتماعى والمعسكرات بالجامعة لطلبات الاستفادة من خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة، التي تتضمن مصروفات سكن مدينه جامعية، مساعده مالية، مصروفات دراسية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يتم تسجيل الطلبات إلكترونيا على الأيقونة المخصصة لخدمات التكافل على موقع الجامعة، ثم استكمال الإجراءات لدى إدارة النشاط الاجتماعى وفقا للجدول الزمنى لاستقبال طلبات الكليات منعا للتزاحم.

أشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لطلاب كليات تربية، وعلوم ، وزراعة، وطب بيطرى، ويوم الأحد لطلاب كليات حقوق، وآثار، وعلاج طبيعى، صيدلة.

وتابع شحات، أن يوم الاثنين لطلاب كليات تجارة، وتمريض، وتربية رياضية، وتربية نوعية، ويوم الثلاثاء لطلاب كليات الآداب، وإعلام، وطب بشرى، وحاسبات ومعلومات، ويوم الأربعاء لهندسة، ومعهد فنى تمريض، ومعهد فنى صحي، وطب أسنان.

وعند تسجيل الطلب إلكترونيا يقوم الطالب باختيار أيقونة طلاب وخريجين من الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة ثم أيقونة صندوق التكافل الاجتماعي ثم يقوم بعمل الطلب بعد تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور وبعد استيفاء كافة البيانات يقوم برفع المستندات المطلوبة.