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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين في الخارج.. تفاصيل

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث سبل تحفيز استثمارات المصريين في الخارج، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، وتيسير السبل التي تعزز ربطهم بقضايا وطنهم وتعميق روح الانتماء لديهم.

وأضاف مدبولي أن الدولة حريصة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة. 

وشهد الاجتماع بحث عدد من المحفزات المقترحة من جانب الدولة، التي يمكن أن تسهم في تعظيم دور المصريين العاملين بالخارج، في دفع الاستثمارات بمصر، وفق أولوية وطنية تركز على المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة.
 

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