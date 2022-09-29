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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مستقبلي بين الأكاديمية العربية لـ النقل البحري والصين

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

بحث رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار اليوم الخميس مع قنصل عام الصين بالإسكندرية "يانغ يي"، والوفد المرافق له، في المقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبي قير، تعزيز التعاون المستقبلي من اتفاقيات التعاون العلمية والأكاديمية والبحثية، وكذا التعاون في مجالات النقل البحري والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي ودراسة اللغتين العربية والصينية لدى الجانبين.


حضر اللقاء: الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور عمرو الحلو عميد مركز الاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بفرع العلمين، والدكتور علاء مرسى عميد معهد تدريب الموانئ والدكتورة عبير مراد مدير إدارة الاتصال المؤسسى.


وأكد عبد الغفار عمق ومتانة العلاقات التى تربط الأكاديمية العربية والقنصلية الصينية وتمنى أن يستمر هذا التعاون المثمر، قائلا "نفخر بالتعاون مع الصين حيث إن الأكاديمية خطت خطوة هامة نحو المستقبل؛ فالأكاديمية العربية قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة بكين للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى التعاون في المجال البحثي والتبادل العلمي وتعزيز الابتكار في علوم الذكاء الاصطناعى بين الجانبين، وكان ذلك في فعاليات المنتدى العربي الصيني، حول الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الإصطناعي في مجالات النقل واللوجستيات والأمن السيبراني".


وقام القنصل الصيني والوفد المرافق بجولة تفقدية للفرع، حيث أبدوا إعجابهم بالأكاديمية العربية، وأبدى القنصل تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين، وأشاد بجهود الدكتور اسماعيل عبد الغفار للوصول بالأكاديمية العربية لهذه المكانة العريقة.

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