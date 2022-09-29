الحقيقة كاملة | الفراخ في خطر وزيادة 15 جنيهًا للكيلو ..فيديو

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على توفير السلع بتخفيضات كبيرة في المعارض والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن كيلو حلاوة المولد يبدأ من 65 جنيها بجودة عالية جدَا، وتحتوي على كافة الأصناف.

وتابع "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة تطرح 1500 علبة في كل مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تخفيضات على كافة السلع في المجمعات الاستهلاكية بقيمة تتراوح ما بين 25 لـ30%، خاصة وأن وزارة التموين لا تستهدف الربح، ولكنها تعمل على خدمة المواطن في إطار رفع الأعباء عن المواطن المصري.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن في انخفاض مستمر بسبب ارتفاع المعروض عن الطلب، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يبدأ بـ30 جنيها، مشيرًا إلى أن الحديث عن ارتفاع كيلو الدواجن بقيمة 15 جنيها اليوم أمر غير صحيح على الإطلاق.

الثروة الداجنة أصبحت تواجه مخاطر عديدة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً، خصوصا أن مصر تستورد نحو 70% من الأعلاف والمواد الخام لـ صناعة الدواجن مقابل توفير نحو 30% فقط محليا.

وفي ظل هذا الارتفاع بالأسعار نتيجة التداعيات على الساحة الدولية، فوجئ منتجو الدواجن، بمشكلة جديدة تتمثل في عدم الإفراج عن الذرة والصويا التى تمثل الغذاء الرئيسي للدواجن فى مصر، رغم وجودهم في الموانئ.

وأكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، أن صناعة الدواجن فى مصر مهددة، وذلك بسبب نقص الأعلاف وخاماتها فى الأسواق نتيجة حجز الذرة والصويا فى الموانئ بسبب الإفراجات البنكية، لذا هناك تأخير فى الأعلاف، مما يهدد بانهيار صناعة الدواجن.

وقال "الزينى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن اتحاد منتجي الدواجن استغاث بمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، والبنك المركزى، من أجل التدخل للإفراج الفوري عن الذرة والصويا الموجودة بالموانئ، مضيفا أنهم يحتاجون إلي 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن بالمزارع.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن على ضرورة الإفراج عن الذرة والصويا من الموانئ حتى لا تتعرض الدواجن فى مصر للموت من الجوع، منوها إلى أن هذه الأزمة يمكن أن تدفع مربي الدواجن للخروج من الصناعة وبيع ما لديهم من دواجن بأى ثمن ولا يربون الجديد منها.

وتابع قائلا: "الذرة ارتفعت حوالي 3000 جنيه، أما الصويا فغير موجودة أصلا بالأسواق".

وأوضح الدكتور ثروت الزيني أن صناعة الدواجن مهمة جدا، حيث يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، ويتجاوز حجم استثماراتها 100 مليار جنيه سنويًا، في حين تساهم بنحو 75% من توفير البروتين الحيواني فى مصر، لذا يجب على الدولة دعم هذه الصناعة.

ونوه إلى أن خامات الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة 20%، موضحا أن الذرة والصويا التى لم يتم الإفراج عنها ستؤدى إلى ارتفاع السعر من 7 إلى 10 آلاف جنيه لطن الذرة.

وقال الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفنى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن أسعار الدواجن حاليا فى حالة استقرار، ولكن تخضع الدواجن لسياسة العرض والطلب دائما لذا ترتفع أسعارها أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى.

وأضاف "سلام"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر دائما على إنتاج الدواجن، مع ارتفاع تكاليف العملية نتيجة زيادة أسعار الأعلاف، كلها أسباب لارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية.

وعن توقعاته لأسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، أكد أنها ستكون متذبذبة خلال الفترة المقبلة، معلقا: "يمكن أن تظل ترتفع أسعار الدواجن أو تنخفض فى حدود 5 جنيهات سواء ارتفاع أو انخفاض".

دور وزارة الزراعة

وأشاد بدور وزارة الزراعة فى ضخ كميات كبيرة من الدواجن بأسعار مخفضة فى منافذها لخلق حالة من التنافس بالأسواق وبالتالى تقل الأسعار، مشيرا إلى أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض ونصدر الفائض إلى الخارج.

حجم إنتاجنا من الدواجن

جدير بالذكر أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يتجاوز 1.5 مليار دجاجة سنويا، حيث يصل نصيب الفرد الواحد منها إلى نحو 13 كيلو.