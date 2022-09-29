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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد كلية حاسبات القاهرة يكشف استعدادات العام الجامعى الجديد

طلاب
طلاب

أكد الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، أن الكلية تم تطويرها بالكامل في الفترة الحالية استعداد للطلاب الجدد من حيث تطوير البنية التحتية بالكامل للكلية والمدرجات والمعامل وغيرها من أعمال تطوير.

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وكشف عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، عن استعدادات الكلية للعام الجامعى 2022 / 2023، مؤكدا أنه تولت الإدارة الهندسية فى الكلية أعمال مراجعة صيانة المدرجات وأجهزة الشاشات التفاعلية بقاعات الدراسة، وكافة الأدوات التعليمية والإنترنت، بحيث تكون القاعات جاهزة للدراسة، مع مراجعة كفاءة أجهزة الحاسب والتأكد من صلاحيتها للعمل بالإضافة إلى وضع سوفت وير والبرمجيات الحديثة على الأجهزة.

وأوضح الدكتور رضا عبد الوهاب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدراسة فى الكلية حضوريا، مع استخدام منصة الجامعة لدعم العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على بنك المعرفة فى المراجع الدراسية للطلاب بالإضافة إلى مكتب الكلية لأن الدراسة فى الكلية تعتمد على المراجع الأجنبية.

وقال عميد كلية الحاسبات بجامعة القاهرة، إن إدارة رعاية الشباب ستقوم بتنظيم فعاليات مختلفة لاستقبال الطلاب الجدد بداية من  يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم تنظيم لقاء مع الطلاب الجدد للتعريف بالكلية وتنظيم لقاءات مع رؤساء أقسام الكلية وشئون التعليم والطلاب للتسجيل فى البرامج الدراسية بالكلية.

جدير بالذكر أن الخريطة الزمنية التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسى الأول السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة لمدة 14 أسبوعًا تنتهى 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2023.

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