30 مليون جنيه زيادة فى أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال شهرين

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 87%، على أساس سنوي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تسجيل صافي ربح بلغ 62.13 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي، مقابل 33.21 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى زيادة أسعار بيع منتجاتها.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 211.04 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 133.1 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 550.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 480.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وعدلت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مستهدف الربح في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2022- 2023، بسبب أسعار صرف الجنيه مقابل العملات في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية.

منتجات الشركة

وتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى صناعة الكيماويات فى مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسى يقع فى المكس بالإسكندرية.

تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى اسهم الشركة.