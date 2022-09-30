للطلبة وكل العاملين.. أفضل لابتوب من Asus تشتريه وأنت مغمض

يعد لابتوب ASUS ExpertBook B7 Flip من أفضل أجهزة اللابتوب لدى شركة أسوس Asus، حيث يأتي ببعض الميزات المتنوعة التي تجعله يستحق الشراء.

فيأتي لابتوب ASUS ExpertBook B7 Flip بمظهر بسيط وأنيق ، مغطى بطبقة غير لامعة داكنة اللون ، كما أنها تتميز بحواف واضحة وجريئة، كما يمكن طي شاشة B7 Flip بمقدار 360 درجة لتبدو وكأنها جهاز تابلت.

مميزات لابتوب ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP

ويعمل لابتوب ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP بأعلى معالج Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت و 1 تيرابايت من مساحة تخزين SSD.

ويحتوي لابتوب ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP على عدد كبير من المنافذ على كل جانب من جوانبه ، مما يسهل استخدام الملحقات والأجهزة الخارجية بشكل متكرر ، حيث يحتوي على منفذي USB-C ، ومنفذ HDMI 2.0 بالحجم الكامل ، ومنفذ DisplayPort صغير ، ومنفذين USB 3.2 Gen2 Type-A ، ومقبس صوت مجمع ، وقارئ بطاقة ذكية ، وفتحة Nano SIM ، والمزيد.

يدعم لابتوب ASUS ExpertBook B7 Flip اتصال 5G ، وعلاوة على ذلك WiFi 6، الذي تميز بالسرعة والاستقرار ، من حيث التبديل بين النوافذ وعلامات التبويب.

ويحتوي لابتوب ASUS EXPERTBOOK B7 FLIP ببطارية قوية فيستمر حوالي 11 ساعة دون شحن ، و قد يختلف عمر البطارية حسب التطبيقات المفتوحة. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم Google Chrome بدلاً من Microsoft Edge ، فقد تستنزف البطارية بشكل أسرع.

وإذا كنت تعمل من المنزل، وتحضر العديد من اجتماعات الفيديو فإنه جيد جدا حبث يحتوي على صوت ثنائي الاتجاه لإلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الاصطناعي AI ، مما يسمح لك بالتبديل بين 4 أوضاع مختلفة ، ويتم تنشيط مؤشر أحمر صغير ساطع يعني “عدم الإزعاج” عندما تكون في مكالمة، ويمكنك أيضًا تمكينه يدويًا إذا كنت تريد التركيز على عملك وليس على مكالماتك.

كما يحتوي لابتوب ASUS ExpertBook B7 FLIP على كاميرا الويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، مع ميزات إضافية مثل تحسين الإضاءة ، وضبابية الخلفية ، وتتبع العين ، وتتبع الحركة ، وهي ذات جودة عالية أيضًا.