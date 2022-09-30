الأمن يكشف حقيقة فيديو تيك توك بعنوان "تعدى حي البساتين على الممتلكات الخاصة"

كشف رجال الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تحت عنوان "تعدى حى البساتين على الممتلكات الخاصة"

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك " تحت عنوان (تعدى حى البساتين على الممتلكات الخاصة) يدعى خلاله أحد الأشخاص بقيام حى البساتين بالتعدى على ممتلكاته الخاصة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 الجارى أثناء قيام الجهات المعنية بحى البساتين بتنفيذ قرار إزالة سقف منحدر بمدخل الجراج الخاص بأحد الأشخاص "صاحب الفيديو المشار إليه" بمنطقة البساتين بالقاهرة .. قام المذكور بالإعتراض على تنفيذ القرار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.